"Эпицентр К" заявляет о задержке грузов на таможне

ООО "Эпицентр К" (Киев), развивающее в Украине сеть строительных торговых центров, заявляет о проблемах с оформлением импортных товаров на пунктах пропуска украинской таможни.

"Для нас стало абсолютной неожиданностью изменение подходов Государственной фискальной службы Украины (ГФС) к определению таможенной стоимости импортируемых товаров. Начиная со второй декады января 2019 года сотрудники таможенных органов стали безосновательно требовать существенного повышения заявленной нами таможенной стоимости (базы) ввозимых товаров", - сообщили в компании "Эпицентр К".

Согласно сообщению, свои требования таможенники объясняют введением в действие приказа ГФС, которым вносятся изменения профилей риска Автоматизированной системы анализа и управления рисками (АСАУР), однако большинство субъектов внешнеэкономической деятельности связывает сложившуюся ситуацию с неофициальным введением фискальными органами в действие так называемых "таблиц" – перечней минимальных таможенных стоимостей, которые должны применяться в принудительном порядке.

При этом по некоторым позициям таможенная стоимость товаров увеличивается в несколько раз, что приводит к увеличению сумм ввозной пошлины и НДС, а в дальнейшем увеличивает стоимость для конечных потребителей.

"Требуя от субъектов внешнеэкономической деятельности ничем не мотивированное повышение таможенной стоимости импортируемых товаров, ГФС нарушает действующее законодательство Украины", - отмечают в компании.

Согласно ему, "Эпицентр К" намерен обратиться в компетентные органы государственной власти с просьбой дать оценку соответствия действий должностных лиц ГФС нормам действующего законодательства Украины."