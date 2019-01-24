Экономика

18:11 24.01.2019

Новые технологии угрожают рабочим местам четверти американцев

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Новые технологии угрожают рабочим местам четверти американцев

Примерно четверть трудоспособного населения США, или около 36 млн человек, занимаются работой, 70% которой может быть автоматизировано с использованием уже существующих технологий, сообщает MarketWatch со ссылкой на данные исследования института Брукингса (Вашингтон).

В числе групп риска - повара, официанты, водители и офисные работники.

"Таким сотрудникам нужно как можно быстрее улучшать свои навыки, перепрофилироваться или искать новую работу", - отмечает старший научный сотрудник института Брукингса Марк Муро.

По его словам, автоматизация может занять как несколько лет, так и несколько десятилетий, однако наиболее вероятно, что процесс активизируется с наступлением следующей рецессии в американской экономике, когда компании начнут резко сокращать расходы.

Исследование показывает, что новая волна автоматизации сильнее всего затронет небольшие города в таких штатах, как Индиана и Кентукки. Кроме того, эффект почувствуют на себе в первую очередь молодые сотрудники предприятий общепита и других отраслей в группе риска.

Меньше всего рискуют остаться без работы сотрудники, от которых требуется высокий уровень образования, эмоциональный интеллект и коммуникативные навыки.

"Такие высокооплачиваемые должности требуют креативности и умения решать проблемы, - полагает доцент Университета Нью-Йорка в Торонто Матиас Кортес. - Их сложно заменить новыми технологиями".

Теги: #сша #кадры #работа
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