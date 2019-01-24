Кабмин запретил местным бюджетам размещать временно свободные средства на депозитах

Кабинет министров запретил местным бюджетам размещать временно свободные средства общего фонда на депозитных счетах.

Как сообщили в пресс-службе Министерства финансов, соответствующее постановление принято с доработкой на заседании правительства 23 января, после чего оно будет обнародовано.

Как сообщалось, в 2018 году Кабмин разрешил муниципалитетам вкладывать свободные средства в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Согласно данным Государственной казначейской службы Украины, на 1 января 2019 года местные бюджеты хранили на депозитных счетах в госбанках 25,98 млрд грн, в том числе 18 млрд грн – средств общего фонда.