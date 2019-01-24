Экономика

12:48 24.01.2019

Минфин рассматривает возможность использовать данные проверок о неоформленных сотрудниках для начисления субсидий

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Минфин рассматривает возможность использовать данные проверок о неоформленных сотрудниках для начисления субсидий

 Работодатели легализовали 1,9 млн сотрудников в сентябре-декабре 2018 года после того, как были усилены контрольные меры за теневой занятостью, сообщила Государственная фискальная служба (ГФС) на сайте, отметив при этом, что Министерство финансов рассматривает возможность использовать эти данные при начислении жилищных субсидий и других социальных выплат.

"Информация, которую мы получили по результатам проведенной работы, свидетельствует о необходимости дальнейшего проведения таких мер одновременно с налаживанием эффективного взаимодействия с органами власти для использования установленных фактов при начислении разных видов социальной помощи", – цитирует пресс-служба ГФС и.о. главы ведомства Александра Власова в четверг.

Он уточнил, что выявленная в ходе проверок информация о неоформленных нанятых сотрудниках, выплатах им доходов, может использоваться при отказе или пересмотре жилищных субсидий, выплате помощи по безработице и других выплатах.

Соответствующий проект распоряжения уже направлен в Министерство финансов на рассмотрение.

Документ предусматривает контрольные меры в сфере торговли, общественного питания, строительства, сельского хозяйства, транспортных перевозок, медицинского обслуживания и предоставления услуг.

Помимо этого, проект распоряжения предлагает внедрить обмен информацией между ГФС и Министерством социальной политики, Государственной службой по вопросам труда, Государственной службой занятости и Пенсионным фондом о фактах выявления неоформленных сотрудников.

По данным ГФС, поступления в бюджет за счет борьбы с теневой занятостью в сентябре-декабре прошлого года возросли на более чем 1,3 млрд грн, в частности бюджет дополнительно пополнился на 590 млн грн налога на доходы физических лиц, 49 млн грн от военного сбора, 727 млн грн – единого взноса, 27 млн грн – единого налога.

"По результатам проведенных органами ГФС совместно с управлением Гоструда проверок относительно соблюдения трудового законодательства работодателями, которые имеют наибольший риск использования неоформленного труда, официально трудоустроено 2,9 тыс. нанятых сотрудников", – отмечается в сообщении.

Теги: #субсидии #гфс #минфин
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