Экономика

21:25 23.01.2019

ЕБРР уверен в способности правительства Украины поддерживать необходимые темпы реформ в 2019г

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ЕБРР уверен в способности правительства Украины поддерживать необходимые темпы реформ в 2019г

Президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти уверен в способности правительства поддерживать необходимые темпы реформ в Украине в 2019 году, невзирая на то, что это происходит в год двойных выборов.

"Мы имеем обоснованную уверенность в том, что правительство будет работать стабильно и реформы будут продолжаться", - сказал он в ходе второго заседания Национального инвестиционного совета в Давосе (Швейцария) в среду.

Он подчеркнул, что считает многие реформы бесповоротными, однако ряд изменений требуют, по его мнению, более сконцентрированной работы.

"Многие реформы начались, и сложно будет их переделать, даже если кто-то этого и захочет. Однако хочется пожелать вам и правительству успеха в таких сферах, как приватизация и коммерциализация государственного сектора, в реформе правосудия, честной конкуренции, энергобезопасности, эффективного регулирования, либерализация рынка, диверсификация и увеличение производства, а также оздоровление финансового рынка", - указал С.Чакрабарти.

Теги: #ебрр #украина #реформы
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