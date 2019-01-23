Экономика

16:27 23.01.2019

МЭРТ намерен подсчитать возможный экономический эффект от ЗСТ с Китаем

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МЭРТ намерен подсчитать возможный экономический эффект от ЗСТ с Китаем

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) намерено провести подсчеты возможного экономического эффекта от заключения соглашения о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Китаем, сообщила спикер министерства Роксолана Пидласа.

"Консультации с Китаем еще не начались. Точнее, это будут даже не консультации, а изучение предусловий заключения соглашения о ЗСТ. То есть мы должны подсчитать возможный экономический эффект от такого соглашения и для Украины, и для Китая, есть ли смысл начинать переговоры", – сказала она в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

В текущем году министерство поставило цель начать переговоры о новом соглашении о политическом сотрудничестве и торговле с Великобританией.

"Для того чтобы соглашение у нас уже было готово, когда они окончательно завершат процесс выхода из ЕС", – пояснила Р.Пидласа.

Помимо этого, МЭРТ с 2007 года ведет переговоры о ЗСТ с Турцией, в прошлом году начался пересмотр такого соглашения с Македонией.

"Есть две цели этого пересмотра – расширить доступ к рынку сельскохозяйственных товаров Македонии и позволить применять положения конвенции Пан-Евро-Мед. Чтобы начать их применять в трехугольнике ЕС-Украина-третья страна, нужно внести изменения в соглашение о ЗСТ", – отметила Р.Пидласа.

Она также напомнила, что Украина и Грузия договорились имплементировать конвенцию Пан-Евро-Мед в действующее соглашение о ЗСТ, которое должно быть ратифицировано парламентом.

"Как только будет ратифицировано пересмотренное соглашение, мы сможем применять положения конвенции в треугольнике Украина-ЕС-Грузия. То же хотим сделать с Македонией", – добавила она.

В то же время спикер МЭРТ уточнила, что переговоры о ЗСТ с Сербией находятся в неактивной фазе.

Теги: #китай #зст #мэрт
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