Экономика

12:29 22.01.2019

ЗСТ с Израилем даст "зеленый свет" для кооперации с израильскими предприятиями в различных сферах

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ЗСТ с Израилем даст "зеленый свет" для кооперации с израильскими предприятиями в различных сферах

Соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Израилем будет стимулировать кооперацию украинских и израильских компаний в ряде секторов, высказала мнение экс-замминистра экономразвития и бывший торговый представитель Украины Наталия Микольская.

"Соглашение даст "зеленый свет" для кооперации украинских и израильских предприятий во многих сферах: high-tech, инженерия, перерабатывающее оборудование для пищевой промышленности и прочее", - написала она в соцсети Facebook во вторник.

Она также указала на то, что рынок Израиля является достаточно закрытым и там действуют высокие ввозные пошлины, в частности, для агропродукции.

"Поэтому соглашение открывает возможности и конкурентные преимущества для украинских экспортеров, отменяя 80% ввозных пошлин для промышленных товаров", - написала Н.Микольская.

Как сообщалось, 21 января Украина и Израиль подписали соглашение о ЗСТ, переговоры длились с 2015 года.

Теги: #украина #микольская #зст #израиль
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