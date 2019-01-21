Экономика

19:23 21.01.2019

Новый контракт на транзит газа через Украину должен быть на "10+" лет с коммерчески интересными для инвестора объемами

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Новый контракт на транзит газа через Украину должен быть на "10+" лет с коммерчески интересными для инвестора объемами

Новый контракт на транзит природного газа через Украину после 2019 года должен быть достаточно долгосрочным и иметь такие объемы, чтобы он был коммерчески интересным для привлечения к украинской газотранспортной системе европейского инвестора с высокой репутацией, заявил вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович.

"С моей точки зрения, новый контракт должен быть долгосрочным – на 10 плюс лет. Объемы должны быть коммерчески жизнеспособными, потому что мы должны привлечь инвестора в организацию и апгрейд украинской ГТС. И мы также хотели бы, чтобы это были европейские компании с высокой репутацией", – сказал он по итогам трехсторонних газовых переговоров с участием Украины и России в Брюсселе в понедельник.

М.Шефчович добавил, что объемы должны отражать долгосрочные перспективы и какие обычно транзитные объемы обеспечивала украинская ГТС.

Вице-президент также подчеркнул, что новый контракт должен строиться на условиях полной имплементации европейского газового законодательства, "чтобы он был таким же, как контракт "Газпрома" с европейскими компаниями".

"Надеюсь, что мы будем иметь контракт до конца года, и долгосрочный транзит через Украину будет обеспечен", – сказал М.Шефчович.

Теги: #транзит #рф #шефчович #газ
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