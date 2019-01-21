Экономика

19:01 21.01.2019

"Газпром" предлагает продлить действующие контракты с "Нафтогазом" после 2019г даже без консультаций – глава МИД Украины

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"Газпром" предлагает продлить действующие контракты с "Нафтогазом" после 2019г даже без консультаций – глава МИД Украины

 "Газпром" в ходе прошедших в понедельник трехсторонних переговоров предложил продлить действующие контракты с НАК "Нафтогаз Украины" даже без проведения каких-либо консультаций, сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Господин Миллер трижды сообщил, что они готовы продлить существующие контракты…Он сказал, что эти контракты можно продлить даже без каких-либо экспертных консультаций", - сказал он журналистам по итогам прошедшей в понедельник в Брюсселе трехсторонней встречи.

В то же время П.Климкин напомнил, что Украина готова подписать соглашение о транзите согласно европейским правилам, которые страна имплементирует в украинское газовое законодательство.

"Нафтогаз Украины" готов рассматривать будущие соглашения только в случае их полного соответствия тому европейскому законодательству, которое было имплементировано Украиной", - подтвердил в свою очередь глава НАК Андрей Коболев.

Глава "Нафтогаза" вновь высказал мнение, что это предложение и позиция российской стороны в целом свидетельствует о затягивании переговоров до весны-лета 2019 года, после того, как в Украине пройдут выборы.

Теги: #нафтогаз #газ #газпром #транзит #климкин
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