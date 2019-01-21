Украина получила предложения об условиях транзита и его объемах после 2019г и берет два месяца на обсуждение

Украина под конец трехсторонней встречи с представителями Европейской комиссией и РФ по газовым вопросам получила предложение о возможных объемах и сроках контракта на транзит газа после 2019 года, заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в Брюсселе в пятницу.

"Мы благодарны за предложение, которое команда господина Шефчовича сделала под конец этих переговоров. Это определенная начальная точка отсчета, которую мы точно будем рассматривать. Мы впервые ее услышали, впервые ее получили. Надеюсь, что ближайшие два месяца у нас будет время обговорить это как в "Нафтогазе", так и с акционером ", – сказал он.