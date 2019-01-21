"Нафтогаз" готов снизить претензии к "Газпрому" по второму иску до $2 млрд в случае подписания долгосрочного контракта

НАК "Нафтогаз Украины" готов снизить сумму претензий к ПАО "Газпром" с $12,5 млрд до $2 млрд при условии подписания долгосрочного контракта на транзит природного газа, сообщил журналистам исполнительный директор компании Юрий Витренко.

По его словам, требования на $10 млрд по текущему иску связаны с прекращением транзита и соответствующей ускоренной амортизацией ГТС Украины. Если транзит продолжится, сумма требований соответствующим образом сократится.

Как сообщалось, ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил о готовности Украины, при согласовании этого вопроса правительством, обсудить возможность пересмотра или отказа от второго транзитного иска к российскому "Газпрому" на сумму свыше $12 млрд в привязке с заключением нового долгосрочного контракта.

Между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" в конце 2019 года заканчивается контракт на транзит газа в Европу.