Экономика

18:30 18.01.2019

Цены на нефть ускорили рост и завершают неделю в плюсе, Brent торгуется у $62,7 за баррель

1 мин читать
Цены на нефть ускорили рост и завершают неделю в плюсе, Brent торгуется у $62,7 за баррель

Нефть эталонных марок ускорила рост в ходе торгов в пятницу на оптимизме по поводу восстановления баланса спроса и предложения на рынке.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:58 кв повысилась на $1,56 (2,55%), до $62,74 за баррель.

Фьючерс на WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $1,65 (3,17%) - до $53,72 за баррель.

С начала этой недели фьючерсы на Brent подорожали на 3,7%, цена WTI увеличилась на 4,1%. Обе марки завершают в плюсе третью неделю подряд впервые с октября.

Участники рынка позитивно оценивают перспективы мирового рынка топлива и полагают, что спрос и предложение могут вскоре сравняться.

В пятницу Международное энергетическое агентство (МЭА) подтвердило оценку роста спроса на нефть в 2018 году на уровне 1,3 млн баррелей в сутки и на 2019 год на уровне 1,4 млн баррелей в сутки.

Ранее Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сообщила о рекордном за два года падении добычи - на 751 тыс. б/с в декабре.

Негативным фактором для нефтяного рынка на уходящей неделе стали данные о том, что добыча нефти в США подскочила на прошлой неделе на 200 тыс. б/с, до 11,9 млн б/с. Показатель стал максимальным с 1983 года.

Теги: #цены #нефть
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Нефть стабильна после публикации данных API о запасах, Brent у $60,7 за баррель

Минэнерго США сохранило прогноз цены на нефть

Нефть Brent замедлила падение к вечеру, цена снова держится выше $60 за баррель

Нефть дешевеет после роста на прошлой неделе, Brent торгуется у $59,8 за баррель

Курс доллара США снижается, рынок ждет голосования в Британии во вторник

Нефть дешевеет в пятницу, но завершает неделю рекордными ростом за два года

Цена нефти Brent поднялась выше $62 за баррель впервые с 13 декабря

Цены на нефть опускаются в пятницу, но завершают неделю максимальным ростом за 2 года

Нефть дешевеет после восьмидневного ралли, Brent опустилась до $61,33 за баррель

Цены на нефть опускаются после подъема по итогам восьми сессий, Brent на уровне $60,96 за баррель

ПОСЛЕДНЕЕ

Авиакомпания Ernest Airlines в марте открывает регулярные авиарейсы из Харькова в Рим и Милан

Трехсторонние переговоры по газу пройдут с участием собирающегося в избирательный отпуск Шефчовича

Ощадбанк планирует к середине дня в субботу восстановить работу веб-сайта

"Укрзализныця" существенно повысила цены на постельное белье и напитки в поездах

Мининфраструктуры рассматривает передачу в концессию Центрального ж/д вокзала Киева

В Трансъевропейскую транспортную сеть TEN-T включены 39 украинских инфраструктурных проектов

"ДТЭК Сети" в 2018г установили 88 тыс. "умных" счетчиков

Киевский ж/д вокзал и прилегающую площадь приведут в порядок до мая – Кличко

Суд обязал провайдера "Ланет" возобновить трансляцию NewsOne

Ryanair ухудшила прогноз прибыли на текущий фингод

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА