Rio Tinto в IV квартале увеличила добычу желруды на 5%, меди - на 11%

Группа Rio Tinto, входящая в тройку крупнейших горнодобывающих компаний мира, в IV квартале 2018 года увеличила добычу железной руды на руднике Pilbara на 5% по сравнению с III кварталом, до 86,6 млн тонн, говорится в сообщении компании.

В 2018 году добыча желруды на руднике достигла 337,8 млн тонн (+2%). При этом продажи выросли по итогам года до 338,2 млн тонн (+2%).

В 2019 году, согласно прогнозам компании, с рудника Pilbara (основной актив по добыче желруды) в Австралии будет отгружено от 338 млн до 350 млн тонн руды.

Добыча меди выросла в прошлом квартале на 11%, до 177,8 тыс. тонн. По итогам года добыча увеличилась на 33%, до 633,5 тыс. тонн.

Производство алюминия в октябре-декабре составило 874 тыс. тонн, что на 1% ниже показателя предыдущего квартала. В 2018 году Rio Tinto произвела 3,458 млн тонн алюминия (-3%). В 2019 году компания прогнозирует производство алюминия в диапазоне от 3,2 млн до 3,4 млн тонн.

Операционные показатели предприятий Rio Tinto (млн т, если не указано другое):

Продукт/показатель IV квартал 2018г. IV квартал 2018 г. /III квартал 2018 г. 2018 год 2017 год Железная руда 86,6 5% 337,8 2% Бокситы 11,79 -7% 50,421 -1% Глинозем 2,02 2% 7,98 -2% Алюминий 0,874 -1% 3,458 -3% Медь (добыча, тыс. тонн) 177,8 11% 633,5 33%

Rio Tinto занимается разведкой, добычей и переработкой минеральных ресурсов - в основном алюминия, меди, алмазов, угля, урана, золота, промышленных минералов и железной руды. Компания работает по всему миру, но основная часть ее деятельности сосредоточена в Австралии и Северной Америке.