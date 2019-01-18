Rio Tinto в IV квартале увеличила добычу желруды на 5%, меди - на 11%
Группа Rio Tinto, входящая в тройку крупнейших горнодобывающих компаний мира, в IV квартале 2018 года увеличила добычу железной руды на руднике Pilbara на 5% по сравнению с III кварталом, до 86,6 млн тонн, говорится в сообщении компании.
В 2018 году добыча желруды на руднике достигла 337,8 млн тонн (+2%). При этом продажи выросли по итогам года до 338,2 млн тонн (+2%).
В 2019 году, согласно прогнозам компании, с рудника Pilbara (основной актив по добыче желруды) в Австралии будет отгружено от 338 млн до 350 млн тонн руды.
Добыча меди выросла в прошлом квартале на 11%, до 177,8 тыс. тонн. По итогам года добыча увеличилась на 33%, до 633,5 тыс. тонн.
Производство алюминия в октябре-декабре составило 874 тыс. тонн, что на 1% ниже показателя предыдущего квартала. В 2018 году Rio Tinto произвела 3,458 млн тонн алюминия (-3%). В 2019 году компания прогнозирует производство алюминия в диапазоне от 3,2 млн до 3,4 млн тонн.
Операционные показатели предприятий Rio Tinto (млн т, если не указано другое):
|Продукт/показатель
|IV квартал 2018г.
|IV квартал 2018 г. /III квартал 2018 г.
|2018 год
|2017 год
|Железная руда
|86,6
|5%
|337,8
|2%
|Бокситы
|11,79
|-7%
|50,421
|-1%
|Глинозем
|2,02
|2%
|7,98
|-2%
|Алюминий
|0,874
|-1%
|3,458
|-3%
|Медь (добыча, тыс. тонн)
|177,8
|11%
|633,5
|33%
Rio Tinto занимается разведкой, добычей и переработкой минеральных ресурсов - в основном алюминия, меди, алмазов, угля, урана, золота, промышленных минералов и железной руды. Компания работает по всему миру, но основная часть ее деятельности сосредоточена в Австралии и Северной Америке.