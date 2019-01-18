Экономика

13:34 18.01.2019

ОПЕК в декабре сократила добычу нефти на 590 тыс. б/с из-за Саудовской Аравии, Ирана и Ливии - МЭА

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ОПЕК в декабре сократила добычу нефти на 590 тыс. б/с из-за Саудовской Аравии, Ирана и Ливии - МЭА

ОПЕК сократила добычу нефти в декабре на 590 тыс. б/с - до 32,39 млн б/с, самого низкого уровня с июля, говорится в ежемесячном обзоре Международного энергетического агентства (МЭА).

"Резкое падение добычи в Саудовской Аравии (на 420 тыс. б/с - до 10,64 млн б/с) в преддверии новых сокращений поставок ОПЕК+, продолжающиеся сокращения добычи в Иране (на 170 тыс. б/с) и Ливии (на 120 тыс. б/с), а также сезонное падение производства биотоплива привели к падению мировой добычи нефти в декабре на 950 тыс. б/с", - говорится в отчете.

Производство в ОАЭ также сократилось в декабре на 70 тыс. б/с с рекордных уровней в ноябре до 3,26 млн б/с.

Ирак же продемонстрировал самый большой прирост добычи в декабре: объем производства, в том числе в Курдистане, увеличился на 100 тыс. б/с до рекордных 4,7 млн б/с. Министр нефти Ирака Тамер аль-Гадхбан заявлял, что Багдад полностью привержен Венскому соглашению и в начале января предпринимет шаги по ограничению добычи.

В результате мировая добыча нефти в декабре оставалась на довольно высоком уровне в 100,6 млн б/с, что на 1,7 млн б/с выше уровня мая, когда страны-участницы Венского соглашения начали "открывать краны", чтобы удовлетворить мировой спрос, а США объявили о возобновлении санкций в отношении Ирана.

Теги: #опек
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