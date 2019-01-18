Коболев: уровень моей зарплаты соответствует действующему постановлению Кабмина

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев отмечает, что уровень его денежного вознаграждения соответствует постановлению Кабинета министров, на базе которого устанавливались зарплаты руководителям крупных стратегических госкомпаний.

"Моя действующая заработная плата определялась согласно действующему постановлению Кабинета министров. Для меня выглядит странным, когда премьер-министр с одной стороны не отменяет действующее постановление, на базе которого моя зарплата установлена, а с другой – требует ее пересмотра. Думаю, это нелогично", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

Как сообщалось, контракт главы правления НАК Андрея Коболева истекает 22 марта 2019 года. Наблюдательный совет вынес на обсуждение Кабинета министров новый контракт, но он пока не согласован.

По словам премьера Владимира Гройсмана, Кабмин ожидает от наблюдательного совета "Нафтогаза" новых условий контракта с главой правления и остальной частью менеджмента компании.