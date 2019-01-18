Украинские генкомпании сократили потребление антрацита в 2,7 раз – Насалик

Украина за последние три года благодаря переводу блоков тепловых электростанций (ТЭС) на использование угля "газовой" группы сократила потребление антрацита в 2,7 раз – с 10,5 млн тонн в 2016 году до 3,9 млн тонн в прошлом году.

Об этом сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик на "часе вопросов к правительству" в Верховной Раде в пятницу.

По его информации, в результате указанного переоборудования в Украине появилось 1,3 тыс. МВт дополнительных энергогенерирующих мощностей и в текущем году добавится еще 1 тыс МВт благодаря переводу следующей партии блоков на "газовый" уголь. Это сопоставимо с работой одного атомного блока, пояснил министр.

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По его словам, государственное ПАО "Центрэнерго" в 2016 году использовало 2,2 млн тонн антрацита, в 2017 году – 0,8 млн тонн, в 2018 – уже лишь 0,4 млн тонн. "В прогнозном балансе "Центрэнерго" на текущий год и вовсе не запланировано потребление антрацитового угля", - сказал министр.

И.Насалик напомнил, что переоборудование блоков ТЭС, необходимость которого возникла из-за дефицита антрацита, добывающегося преимущественно на неподконтрольных Украине территориях, началось в мае 2016 года.

С тех пор для работы на "газовой" группе угля были переоборудованы четыре блока Змиевской и Трипольской ТЭС (входящие в "Центрэнерго").

"Хочу поблагодарить группу ДТЭК, которая присоединилась к программе переоборудования и перевела 7-ой, 8-ой и 9-ый блоки Приднепровской ТЭС на использование "газового" угля", - сказал И.Насалик.

По его данным, в 2019 году планируется переход на работу на "газовом" угле 1-го блока Криворожской и 10-го блока Приднепровской ТЭС, принадлежащих группе ДТЭК, а также 1-го и 3-го блока Трипольской ТЭС).