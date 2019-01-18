Экономика

10:25 18.01.2019

"Нафтогаз" оценивает ущерб для Украины от газовых контрактов 2009 года в $32 млрд

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"Нафтогаз" оценивает ущерб для Украины от газовых контрактов 2009 года в $32 млрд

Газовые контракты между "Нафтогазом Украины" и "Газпромом", заключенные в январе 2009 года, были крайне невыгодными для Украины и нанесли ей безвозвратный ущерб в $32 млрд, заявил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Безвозвратно потеряли $32 млрд – переплаты, штрафы, другие компоненты. Это составляет 61 тыс. грн на семью", – сказал он на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

А.Коболев подчеркнул, что ущерб мог быть еще большим, однако благодаря победе в Стокгольмском арбитраже "удалось спасти $94,7 млрд, или 177 тыс. грн на семью".

Глава "Нафтогаза" также отметил, что завышенная базовая цена контракта в $450 за 1000 куб. м при рыночной на тот момент цене в Германии в $360 сделала Украину заложницей политической скидки от России. Он добавил, что подобным образом Россия использовала газ для политического давления в отношениях с Белоруссией, Грузией, Арменией и Молдовой.

По словам А.Коболева, это привело к Харьковским соглашениям 2010 года о продлении аренды базы Черноморского флота и скидке декабря 2013 года в обмен на отказ от евроинтеграции.

"Эти скидки стали предусловием дальнейшей оккупации", – высказал свое мнение глава правления "Нафтогаза".

Теги: #контракт #транзит #газпром #ущерб #нафтогаз #коболев #газ
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