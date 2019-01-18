Экономика

10:12 18.01.2019

"Укрзализныця" повысила цену коллективной брони билетов с 32 грн до 200 грн за место

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"Укрзализныця" повысила цену коллективной брони билетов с 32 грн до 200 грн за место

"Укрзализныця" с 15 января увеличила оплату за резервирование мест по заявкам юридических и физических лиц для групповых перевозок пассажиров в 6,3 раза – с 32 до 200 грн за человека, туристические организации резко раскритиковали это решение.

Как сообщили их представители на заседании профильного комитета Верховной Рады, соответствующее решение правление "Укрзализныци" приняло 21 декабря 2018 года.

Исключение сделано для заявок на перевозки детских групп и заявок, поданных центральными и местными органами власти для групп, сформированных из числа людей с инвалидностью и военных пассажиров, для которых плата установлена на уровне 50 грн.

Народный депутат Украины, глава подкомитета Верховной Рады по вопросам курортов и туризма Анна Романова направила депутатский запрос премьеру Владимиру Гройсмана и главе правления "Укрзализныци" Евгению Кравцова с просьбой объяснить такие действия.

"Такой тариф ставит под угрозу развитие внутреннего туризма в Украине, поскольку такое повышение стоимости бронирования усложнит, а в некоторых случаях сделает невозможным, организацию туров по Украине, особенно детских", - подчеркнула Романова.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" директор департамента по организации внутренних и международных пассажирских перевозок "Укрзализныци" Александр Красноштан заявил, что предыдущие ставки не покрывали и половины затрат компании на эту деятельность. В связи с этим, вынужденной мерой для "Укрзализныци" стало повышение ставок на групповое бронирование. При этом ставки на бронирование детских групп остаются в 4 раза ниже уровня ставок обычных групп. 

"Основными клиентами, которые пользуются услугой групповых перевозок, являются туристические компании. Они организовывают туры, и как субъекты предпринимательской деятельности, получают прибыль. В то же время, "Укрзализныця" несет значительные затраты на поддержание сети касс группового бронирования, аппарата, который обслуживает групповые перевозки. Также велики затраты на маневровые работы и содержание дополнительных вагонов, которые необходимы для перевозки организованных групп", - отметил А.Красноштан.

Он также считает, что повышения стоимости турпакетов для конечных потребителей можно было бы избежать за счет уменьшения уровня прибыльности туроператоров. 

По словам А.Красноштана, "Укрзализныця" сегодня осуществляет перевозку пассажиров по тарифам, которые устанавливает государство, и которые не покрывают даже 40% затрат на перевозку. В связи с этим предприятие несет многомиллиардные убытки. 

Отметим, что по данным "Укрзализныци", групповые заявки доступны для групп, в составе которых не менее девяти человек.

Как сообщалось, "Укрзализныця" в 2018 году перевезла льготников на 389 млн грн с 23% компенсацией.

"Укрзализныця" в 2018 году увеличила пассажирские перевозки поездами дальнего сообщения на 7,7% - до 55,9 млн пассажиров.

Теги: #бронь #укрзализныця #билеты
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