"Брокард-Украина" планирует в 2019г открыть до 7 новых магазинов

ООО "Брокард-Украина", крупный оператор парфюмерно-косметического рынка Украины, в 2019 году намерено открыть 5-7 новых магазинов собственных брендов, сообщили в пресс-службе в ответ на запрос агентства "Интерфакса-Украина".

"В 2019 году мы планируем открыть 5-7 магазинов в Киеве, Львове и Запорожье. В соответствии со стратегией развития, мы открываем магазины в торговых центрах, и открытия 2019 года запланированы преимущественно в строящихся на данный момент объектах. Соответственно, график запуска магазинов зависит от готовности ТРЦ к сдаче и может сдвигаться по независящим от нас причинам", - отметили в компании "Брокард-Украина".

По ее данным, один из крупнейших магазинов сети будет открыт в строящемся ТРЦ Blockbuster Mall, открытие которого было перенесено на февраль 2019 года (ранее планировалось в конце 2018 года).

"С другой стороны, мы не исключаем и открытия сверх существующего на данный момент плана – при предложении выгодных условий аренды от уже работающих ТЦ, которые нам стратегически могут быть интересны", - подчеркнули в компании.

Как отметили в "Брокард-Украина", в феврале-2019 планируется открытие магазина Brocard Niche Bar во Львове. До конца года магазины данного бренда появятся в Харькове и Днепре.

По данным "Брокард-Украина", в 2018 году было открыто четыре новых магазина Brocard, один –реконструирован. В частности – в киевских ТЦ "Ашан Rive Gauche", ТЦ Gorodok Gallery, ТРЦ Gulliver (реконструирован). В Одессе открыт новый Brocard в ТРЦ "City Center Западный" и магазин Brocard Niche Bar в ТЦ "Европа".

По состоянию на январь 2019 года ООО "Брокард-Украина" управляет 90 магазинами парфюмерии и косметики под торговым знаком Brocard, одним – Kiehl's и эксклюзивно развивает бренд М.А.С в Украине (четыре торговые точки).

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", по результатам 2017 года чистая прибыль ООО "Брокард-Украина" сократилась на 31% и составила 186 млн грн. Выручка компании увеличилась на 20% - до 3 млрд 5,766 млн грн, текущие обязательства сократились на 17% - до 780,289 млн грн.

Как сообщалось, по результатам 2013 года оборот сети составил 1,5 млрд грн.