Правительство утвердило перечень объектов большой приватизации из 16 предприятий

Кабинет министров на заседании в среду утвердил перечень объектов большой приватизации, сохранив в нем 16 предприятий.

Согласно решению правительста, помимо ОАО "Центрэнерго" в перечень вошли пять облэнерго: "Тернополь-" (50,999%), "Запорижжя-" (60,2475%), "Харьков-" (65,001%), "Николаев-" (70%) и "Хмельницкоблэнерго" (70,0089%).

В утвержденном перечне объектов приватизации также находятся АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК, 100%), госпредприятия "Угольная компания "Краснолиманская" и "Завод "Электротяжмаш", ПАО "Азовмаш" (50%), ПАО "Сумыхимпром" (99,9952%), ПАО "Одесский припортовый завод" (99,5667%), АО "Ориана" (99,9988%), ЧАО "Президент-отель" (100%), ЧАО "Индар" (70,7016%) и ПАО "НАК "Украгролизинг" (100%).