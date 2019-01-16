Экономика

13:37 16.01.2019

Правительство выставит "Центрэнерго" на повторный конкурс по прежней стартовой цене

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Правительство выставит "Центрэнерго" на повторный конкурс по прежней стартовой цене

Повторный конкурс по приватизации энергогенерирующей компаниии ПАО "Центрэнерго" будет проведен на прежних условиях и по прежней цене.

Такое решение Кабинет министров принял на заседании в среду, утвердив перечень объектов большой приватизации.

Согласно решению правительства в перечень, в частности, включено ОАО "Центрэнерго", приватизацию которого предписано осуществить в соответствие с требованиями 4-го абзаца 2-го пункта пятого раздела закона "О приватизации государственного и коммунального имущества".

Оперативность принятия решения правительства обусловлена необходимостью объявления конкурса до истечения срока оценки "Центрэнерго" (до 31 марта 2019 года).

По информации агентства "Интерфакс-Украина", конкурс может быть объявлен до конца января.

Теги: #конкурс #центрэнерго #кабмин
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