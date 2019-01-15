"ДТЭК Нефтегаз" стал владельцем четверти акций "Киевоблэнерго"

Операционная компания, отвечающая за нефтегазовое направление в структуре энергетического холдинга ДТЭК – "ДТЭК Нефтегаз" - стала собственником 24,99% акций ЧАО "Киевоблэнерго", ранее принадлежавших группе VS Energy International Ukraine (ООО "ВС Энерджи Интернейшнл Украина").

Согласно сообщению "Киевоблэнерго", обнародованному в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), в собственности VS Energy осталось 33,60788% акций ЧАО.

Как сообщалось, в начале января 2019 года "ДТЭК" заявил о намерении сконцентрировать 68,2949% акций АО "Одессаоблэнерго" и 93,9978% ЧАО "Киевоблэнерго", принадлежащие группе VS Energy.