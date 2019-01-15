Экономика

11:20 15.01.2019

"Укрзализныця" создаст филиалы по строительству и ремонту путей и инженерных сооружений

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"Укрзализныця" создаст филиалы по строительству и ремонту путей и инженерных сооружений

Наблюдательный совет АО "Укрзализныця" постановил создать филиалы "Центр по строительству и ремонту путей" и " Центр по строительству и ремонту инженерных сооружений".

Как отмечается в сообщении компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, филиалы создаются для разграничения функций заказчика и исполнителя работ, внедрения эффективной системы управления и повышения качества выполнения работ.

Основными функциями "Центра по строительству и ремонту путей" являются строительство, реконструкция, техническое переоснащение и ремонт железнодорожных путей, стрелочных переводов и их составляющих; предоставление инжиниринговых услуг, разработка технологии выполнения работ, а также эксплуатация и обслуживание путевых машин.

Основными функциями "Центра по строительству и ремонту инженерных сооружений" будут своевременное удовлетворение потребностей ж/д в восстановлении, ремонте, реконструкции и строительстве искусственных сооружений, земляного полотна и других инженерных сооружений, а также ремонт и содержание специальной строительной техники.

Теги: #филиалы #укрзализныця
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