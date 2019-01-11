Экономика

13:06 11.01.2019

Apple представит три модели iPhone в 2019г, сохранит модель с LCD-экраном

1 мин читать
Apple представит три модели iPhone в 2019г, сохранит модель с LCD-экраном

Apple Inc. планирует представить три новые модели iPhone осенью текущего года, в том числе альтернативу бюджетной модели XR с жидкокристаллическим дисплеем, продажи которой не оправдали ожиданий компании, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Среди нововведений, которые готовит Apple, - тройная камера на задней панели для премиальной модели iPhone и двойные камеры для двух других моделей, сообщили источники.

В 2020 году Apple может отказаться от модели с LCD-экраном и полностью перейдет на оснащение iPhone дисплеями с технологией органических светодиодов (OLED), отмечают источники. Считается, что эти дисплеи, уже используемые в моделях XS, имеют более высокую контрастность по сравнению с более дешевыми жидкокристаллическими экранами.

В конце прошлого года появилась информация о том, что Apple сократила заказы на производство всех трех новейших моделей своих смартфонов - iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR, причем наиболее резким было снижение заказов на модель XR.

Уже в 2019 году, 2 января, Apple понизила прогноз квартальной выручки впервые почти за два десятилетия, отметив более слабые, чем ожидалось, продажи на ключевых emerging markets, включая Китай. В значительной мере снижение прогноза связано именно с ухудшением продаж iPhone.

Теги: #apple
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Трамп призвал Apple перенести производство в США

Баффет продолжил скупать акции Apple во II квартале

Капитализация Apple преодолела отметку в $1 трлн

Apple завершила III финквартал с рекордной выручкой, дала сильный прогноз

Рынок акций США растет в начале торгов в ожидании отчетности Apple

Бывший сотрудник Apple обвинен в краже данных о проекте в сфере самоуправляемых автомобилей

Показатели Apple во II финквартале превзошли прогнозы, компания увеличит поощрение акционеров

Apple привлекла $7 млрд за счет размещения шести выпусков облигаций

Капитализация Apple впервые превысила $900 млрд

Apple разрабатывает устройства без компонентов Qualcomm - WSJ

ПОСЛЕДНЕЕ

Топ-менеджер Huawei задержан в Польше по подозрению в шпионаже

НБУ может снизить норму обязательной продажи валюты или полностью ее отменить

НКРЭКУ урегулирует механизм выплаты компенсации потребителям э/э при плановых перебоях в энергоснабжении более чем на 48 часов

Введение РФ эмбарго на сельскохозяйственные товары из Украины будет иметь минимальное влияние

Юристы ожидают больше исков к госорганам и налоговых споров из-за снижения максимальной ставки судебного сбора в админсудах

"Богдан" начал 2019г новым контрактом с французской Bluebus

Moody's: доля дефолтов компаний со спекулятивным рейтингом вырастет в 2019г

Грузовой терминал аэропорта "Борисполь" работает в штатном режиме, "Укрпошта" обещает наладить доставку международной почты до конца января

Цена э/э на технические цели для ОСМД снижена до уровня установленных для населения тарифов

Цена нефти Brent поднялась выше $62 за баррель впервые с 13 декабря

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА