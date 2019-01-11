Экономика

10:51 11.01.2019

Цена э/э на технические цели для ОСМД снижена до уровня установленных для населения тарифов

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Цена э/э на технические цели для ОСМД снижена до уровня установленных для населения тарифов

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла решение, которое снизит цену на электроэнергию, потребляемую в местах общего пользования (МОП) многоквартирных домов и садовых товариществ.

На заседании в пятницу НКРЭКУ отменила постановление №2010 от 21 декабря 2018 года, которым было исключено примечание, в соответствие с которым тарифы на э/э, используемую в многоквартирных домах и общежитиях на технические цели и освещение, установлены на уровне тарифов для населения.

В результате цена э/э для ОСМД для целей обслуживания МОП с 1 января 2019 года сохранена на уровне 1,6 грн за кВт-ч (с НДС).

Теги: #электроэнергия #население #нкрэку #тарифы
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