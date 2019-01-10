"Укрзализныця" в 2018г увеличила капинвестиции в 1,5 раза, в 2019-м планирует увеличить на 45%

"Укрзализныця" в 2018 году направила на капитальные инвестиции 16,9 млрд грн, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее, сообщается на сайте компании.

В 2018 году "Укрзализныця" выполнила реконструкцию 309 км путей, приобрела и изготовила на собственных мощностях 3,5 тыс. полувагонов, обновила капитальным ремонтом почти 130 локомотивов и 126 пассажирских вагонов. Кроме того, был заключен контракт и получены локомотивы General Electric.

На 2019 год запланированы капитальные инвестиции в размере 24,5 млрд грн. В частности, предполагается купить 5 тыс. грузовых вагонов, 46 пассажирских вагонов, а также три пригородных поезда. Кроме того, будет продолжено сотрудничество с General Electric в сфере обновления парка грузовых тепловозов.

Планируется также начать электрификацию участков Долинская - Николаев - Колосовка и Ковель - Изов - Госграница.

Как сообщалось, "Укрзализныця" в 2018 году увеличила пассажирские перевозки в ЕС в 1,8 раза, во внутреннем сообщении - на 7,2%, приобрела восемь пассажирских купейных вагонов, которые уже задействованы в перевозках. В проекте финплана на 2019 год заложены средства на закупку 46 и модернизацию 78 пассажирских вагонов.