Экономика

17:08 10.01.2019

"Укрзализныця" в 2018г увеличила капинвестиции в 1,5 раза, в 2019-м планирует увеличить на 45%

1 мин читать
"Укрзализныця" в 2018г увеличила капинвестиции в 1,5 раза, в 2019-м планирует увеличить на 45%

"Укрзализныця" в 2018 году направила на капитальные инвестиции 16,9 млрд грн, что в 1,5 раза больше, чем годом ранее, сообщается на сайте компании.

В 2018 году "Укрзализныця" выполнила реконструкцию 309 км путей, приобрела и изготовила на собственных мощностях 3,5 тыс. полувагонов, обновила капитальным ремонтом почти 130 локомотивов и 126 пассажирских вагонов. Кроме того, был заключен контракт и получены локомотивы General Electric.

На 2019 год запланированы капитальные инвестиции в размере 24,5 млрд грн. В частности, предполагается купить 5 тыс. грузовых вагонов, 46 пассажирских вагонов, а также три пригородных поезда. Кроме того, будет продолжено сотрудничество с General Electric в сфере обновления парка грузовых тепловозов.

Планируется также начать электрификацию участков Долинская - Николаев - Колосовка и Ковель - Изов - Госграница.

Как сообщалось, "Укрзализныця" в 2018 году увеличила пассажирские перевозки в ЕС в 1,8 раза, во внутреннем сообщении - на 7,2%, приобрела восемь пассажирских купейных вагонов, которые уже задействованы в перевозках. В проекте финплана на 2019 год заложены средства на закупку 46 и модернизацию 78 пассажирских вагонов.

Теги: #укрзализныця #капинвестиции
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Порошенко подписал закон о предприятиях ж/д транспорта, имущество которых расположено на неподконтрольной территории Донбасса

Кабмин утвердил Кравцова в должности главы "Укрзализныци"

Мининфраструктуры за 100%-ное распределение грузовых вагонов "Укрзализныци" через ProZorro

Набсовет "Укрзализныци" предложил Кабмину назначить главой компании Кравцова - Гройсман

Заполненность поезда Мукачево-Будапешт за первый месяц работы составила 38%

АМКУ оштрафовал "Укрзализныцю" на 760 тыс. грн за отказ развести мостовые конструкции в 2017 г.

"Укрзализныця" в январе начнет переговоры о продлении до Таллина маршрута поезда Киев-Рига

"Укрзализныця" выступает за передачу электропоездов на баланс местных органов власти

"Укрзализныця" назначила доппоезд Днепр-Львов на новогодние праздники

"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд в пострадавшую от непогоды Полтавскую область

ПОСЛЕДНЕЕ

Нефть дешевеет после восьмидневного ралли, Brent опустилась до $61,33 за баррель

Украина подтверждает позицию обеспечивать транзит газа после 2019г по европейским правилам

Порошенко на форуме в Давосе встретится с иностранными инвесторами

Jaguar Land Rover сократит 4,5 тыс. рабочих мест

Германия признана лучшей страной мира для экспатов – HSBC

Телеканал "UA: Первый" переходит на цифровое вещание

С начала 2019г в регионах выделено 106 млн грн по программам "теплых кредитов"

Аналитики ухудшают прогнозы прибыли компаний мира самыми быстрыми темпами с 2009г

Украина в 2018г увеличила выручку от экспорта электроэнергии в 1,4 раза

ФГИ и МВФ договорились о сотрудничестве для разрешения проблем блокирования большой приватизации

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА