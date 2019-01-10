Мининфраструктуры за 100%-ное распределение грузовых вагонов "Укрзализныци" через ProZorro

Министерство инфраструктуры Украины считает необходимым переход АО "Укрзализныця" на 100%-ное распределение грузовых вагонов через систему государственных электронных торгов ProZorro.

"Безусловно, по системе ProZorro нам очень важно, чтобы с тех тестовых 5% мы перешли на 100%-ное оперирование подвижным составом. Но тут есть огромное противодействие со стороны разных "личностей", - заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян на заседании Кабинета Министров в четверг.

Он также подчеркнул, что еще одним ключевым вопросом является утверждение стратегии работы "Укрзализныци", которая уже утверждена правлением компании и направлена на рассмотрение наблюдательного совета.

Как сообщалось, "Укрзализныця" планирует выставлять на ProZorro до 5% грузового вагонного парка.

19 декабря 2018 года "Укрзализныця" сформировала и выставила первые восемь лотов по аренде полувагонов и зерновозов в системе электронных государственных торгов ProZorro. Вагоны будут поданы победителям аукционов в период с 14 по 18 января 2019 года.

"Укрзализныця" с ноября повысила ставки на пользование вагонами в среднем на 41%.

Антимонопольный комитет Украины считает тарифы АО "Укрзализныця" на предоставление вагонов в аренду рыночными и не усматривает в их ценообразовании антиконкурентных действий.