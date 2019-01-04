Экономика

15:15 04.01.2019

Совладелец торговой сети "АТБ" Буткевич стал собственником компании с лицензиями на добычу урана

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Совладельцу украинской торговой сети "АТБ" Геннадий Буткевич принадлежит 83,4% акций ООО "Атомные энергетические системы Украины" ("АЭСУ", Николаевка Николаевской обл.), свидетельствуют данные Единого госреестра юр- и физических лиц.

В конце февраля 2017 года Государственная служба геологии и недр Украины выдала ООО "АЭСУ" специальные разрешения на геологическое изучение и опытно-промышленную разработку четырех месторождений урановых руд в стране. Речь идет о Сафоновской, Михайловской (обе – Николаевксая обл.), Сурской и Новогуровской площадях (обе – Днепропетровская обл.).

Все лицензии выданы сроком на пять лет на основании решений судов без проведения аукционов. Последующие суды "АЭСУ" также выиграло. Глава Госгеонедр приказом №415 от 5 ноября 2018 года утвердил выдачу компании лицензий.

Еще по 8,3% "АЭСУ" владеют Александр Настенко и Виталий Якименко, которые также являются миноритарными акционерами ООО "Пержанская рудная компания" (Олевск Житомирской обл.) и ООО "Титан-апатитовая группа" (Киев).

В сфере ТЭК Г.Буткевич также указывается как конечный бенефициар ООО "Восток Энергоресурс", владеющей лицензией на нефтегазовую Новософиевскую площадь (Харьковская обл.) и ООО "Центральная нефтегазотранспортная компания" (Полтава).

Розничная сеть компании "АТБ-маркет" основана в 1993 году. По состоянию на июль 2018 года сеть насчитывала 958 магазинов в 22 областях, 246 населенных пунктах Украины.

Теги: #уран #атб
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