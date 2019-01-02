Украина в 2018г увеличила добычу газа на 0,3% – оперативные данные

Добыча природного газа в Украине в 2018 году увеличилась, по оперативным данным, на 0,3% (64,8 млн куб. м) по равнению с 2017 годом – до 20,89 млрд куб. м, свидетельствуют данные АО "Укртрансгаз".

В том числе добыча газа АО "Укргазвыдобування" составила 15 млрд 419,8 млн куб. м (+1,2% к 2017-му), ПАО "Укрнафта" – 1,078 млрд куб. м (-2,1%), другими компаниями – 4 млрд 392,3 млн куб. м (-2%).

В декабре-2018 добыча газа составила 1 млрд 828,4 млн куб. м (+2,1% к декабрю-2017), в т.ч. добыча "Укргазвыдобування" составила 1 млрд 357,5 млн куб. м (+3,3%), "Укрнафты" – 95,4 млн куб. м (+6,9%), других компаний – 375,5 млн куб. м (-3,1%).

Как сообщалось, добыча природного газа в Украине в 2017 году увеличилась на 4% (на 804,3 млн куб. м) по сравнению с 2016 годом – до 20 млрд 791,4 млн куб. м. Предприятия НАК "Нафтогаз Украины" в минувшем году увеличили добычу газа на 2,9% (на 453,2 млн куб. м) – до 16 млрд 353,4 млн куб. м, другие компании – на 8,6% (на 351 млн куб. м), до 4 млрд 437,9 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.