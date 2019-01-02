Экономика

15:43 02.01.2019

АМКУ оштрафовал основателя ПГ "Пан Курчак" на 170 тыс. грн за приобретение контроля над одним из предприятий группы без разрешения

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АМКУ оштрафовал основателя ПГ "Пан Курчак" на 170 тыс. грн за приобретение контроля над одним из предприятий группы без разрешения

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал основателя промышленной группы "Пан Курчак", народного депутата (фракция "Воля народа") Сергея Мартыняка на 170 тыс. грн за приобретение контроля над ООО "Агидель" (Волынская обл.) без разрешения ведомства, после чего предоставил такое разрешение.

Согласно сообщению ведомства, в июне-2017 предыдущий собственник 50% "Агиделя" гражданин Польши Януш Квечень продал свою долю в компании С.Мартыняку, который стал собственником 100% предприятия. С.Мартыняк подал заявку на разрешение концентрации после приобретения 100% компании.

ООО "Агидель" занимается выращиванием цыплят-бройлеров, сои и рапса.

По данным АМКУ, выручка предприятий С.Мартыняка за 2017 год составила 2,8 млрд грн.

Агропромышленная группа "Пан Курчак" основана в 2001 году. Занимается выращиванием сельхозкультур, производством и продажей комбикормов, разведением бройлеров и свиней, переработкой мяса.

В агропромгруппу входят ЧП "Западная аграрная компания" (выращивает зерновые и технические культуры, обрабатывает 16,7 тыс. га), ООО "Агротехника" (производство и реализация комбикормов, имеет 2 комбикормовых завода, завод по переработке масличных и 4 элеватора). В группу также входят ООО "Агидель" (инкубация цыплят-бройлеров, содержание родительского поголовья; производственная мощность – 32 млн яиц в год), ООО "Вера-1" (выращивает свиней), ООО "ВМП" (переработка мяса, производство колбасных изделий и мясных полуфабрикатов), ООО "Птицекомплекс "Губин" (имеет шесть ферм, с годовой мощностью 14 млн голов). Все производственные ресурсы группы расположены на территории Волынской области.

"Пан Курчак" также имеет сеть фирменных магазинов "Мясная точка" и "Смарти" (ООО "Украинские торговые сети").

Теги: #воля_народа #штраф #амку
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