Политика

17:17 16.11.2018

Регламентный комитет Рады в понедельник рассмотрит лишение неприкосновенности Березкина

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Регламентный комитет Рады в понедельник рассмотрит лишение неприкосновенности Березкина

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента в понедельник, 19 ноября, рассмотрит представление генерального прокурора Украины о привлечении к уголовной ответственности, задержании и аресте народного депутата из группы "Воля народа" Станислава Березкина.

Соответствующая информация содержится в анонсе заседания комитета, размещенного на сайте парламента.

Как сообщалось, 7 ноября 2018 года пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган проинформировала, что Юрий Луценко подал в Верховную Раду Украины представление о предоставлении согласия на привлечение к криминальной ответственности, о предоставлении согласия на задержание и о предоставлении согласия на избрание в отношении народного депутата Украины С.С.Березкина меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста).

По ее словам, представление инициировано руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким.

Теги: #верховная_рада #березкин #воля_народа #вр
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