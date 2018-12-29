Экономика

18:08 29.12.2018

Е-площадки по оценке недвижимости почти на треть повысили тарифы на регистрацию отчетов в Единой базе

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Е-площадки по оценке недвижимости почти на треть повысили тарифы на регистрацию отчетов в Единой базе

Авторизированные электронные площадки по регистрации отчетов об оценке недвижимости в субботу совместно повысили тарифы на одноразовый доступ к регистрации отчетов в Единой базе данных отчетов об оценке недвижимого имущества.

Согласно объявлению одного из операторов - "Ви Ай Пи Департамент" (авторизованная е-площадка "Оцінка.online"), с 29 декабря в 12:00 в действие вступили новые тарифы на услугу регистрации объекта недвижимости в Единой базе.

Согласно новому тарифу услуга регистрации будет, в частности, составлять 510 грн – когда оценочная стоимость объекта оценки составляет не более 29,999 тыс. грн, 1,14 тыс. грн – если рыночная стоимость объекта составляет 30-300 тыс. грн, и 1,34 тыс. грн – если оценочная стоимость объекта оценки составляет более 300 тыс. грн.

Согласно данным веб-сайта оператора, до этого стоимость одноразового доступа для субъектов оценочной деятельности к государственной Единой базе оценки недвижимости составлял 570 грн.

Такой же рост стоимости данной услуги произошел и у других операторов рынка.

Как сообщалось, Кабинет министров подтвердил исключительные полномочия авторизированных электронных площадок вносить информацию из отчета по оценке имущества в Единую базу данных отчетов об оценке, при этом исключил норму о безоплатности таких услуг.

АМКУ по итогам проверки функционирования Единой базы данных отчетов по оценке на заседании 22 ноября этого года предложил Кабинету министров рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в нее информации через авторизированные электронные площадки. Если правительство подтвердит нецелесообразность этого, то АМКУ рекомендует ему разработать соответствующие изменения в законодательство и отменить эту норму. Если Кабмин примет иное решение, АМКУ предлагает определить, кто должен платить за эту услугу – оценщики, нотариусы или физические лица-заказчики оценки.

Ранее Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) заявляло, что первый вице-премьер-министр – министр экономразвития Степан Кубив инициировал создание рабочей группы, которая должна заняться вопросом чрезмерной платы за услуги авторизированных электронных площадок. Однако сообщение, датированное 27 ноября этого года, о создании такой рабгруппы исчезло с сайта МЭРТ и "Урядового портала".

Как сообщалось, в декабре 2017 года Верховная Рада одобрила создание Единой базы данных отчетов по оценке недвижимости, мотивируя это борьбой с "черными" риэлторами, и обязала субъектов оценочной деятельности вносить в нее информацию из отчетов об оценке недвижимого имущества через авторизированные электронные площадки.

До внесения изменений в Налоговый кодекс об исключительных полномочиях авторизированных электронных площадок вносить и проверять такую информация в единую базу данных отчетов об оценке процедура регистрации отчетов в базе была бесплатной.

Теги: #недвижимость #оценка #тарифы
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