Экономика

15:52 29.12.2018

Импорт товаров в РФ из Украины, на который введен новый запрет, оценивается в $510 млн, заявляют в Москве

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Импорт товаров в РФ из Украины, на который введен новый запрет, оценивается в $510 млн, заявляют в Москве

Россия в субботу ввела новый запрет на ввоз ряда товаров из Украины, импорт которых в 2018 году оценивается в $510 млн, говорится в сообщении пресс-службы Минэкономразвития.

В министерстве отметили, что общий импорт товаров из Украины в Россию в 2017 году составил $4 млрд 912,1 млн.

"Ввоз санкционных товаров (дополнительно запрещенных в 2018 году) из Украины в Россию за 2018 год составит, по предварительным оценкам, около $510 млн", - сообщили в Минэкономразвития(в 2017 году ввоз этих товаров, которые были запрещены сегодняшним постановлением, составил $468,9 млн).

В субботу премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление правительства о запрете на ввоз в Россию произведенных в Украине или перемещаемых через ее территорию товаров.

"Подписанным постановлением вводится запрет на ввоз в Россию товаров, страной происхождения которых является Украина, либо перемещаемых через территорию Украины, по утвержденному списку. Основной объем товаров, в отношении которых введен запрет, относится к категории промышленных. В список также включены сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие", - говорится в сообщении пресс-службы.

Россия, в частности, запретила ввоз с Украины вин, включая крепленые, этилового спирта, тракторы, трансформаторы, бумагу и обои, гравий, щебень.

Теги: #импорт #рф #украина #запрет
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