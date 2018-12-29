Экономика

13:09 29.12.2018

Используемая в МОП многоквартирных домов электроэнергия тарифицируется по ценам для небытовых потребителей – "ДТЭК Киевские электросети"

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Используемая в МОП многоквартирных домов электроэнергия тарифицируется по ценам для небытовых потребителей – "ДТЭК Киевские электросети"

Использование электроэнергии для небытовых помещений и мест общего пользования (МОП) многоквартирных домов тарифицируется по ценам, установленным для поставки э/э малым небытовым потребителям поставщиками универсальной услуги (ПУУ).

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ЧАО "ДТЭК Киевские электрические сети", отметив, что указанная тарификация будет применяться при условии, что договорная разрешенная мощность присоединенных электроустановок не превышает 150 кВт. В случае превышения данного показателя оплата осуществляется по нерегулированному тарифу.

В компании добавили, что за потребленную квартирами э/э объединения совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) рассчитываются по тарифам, установленным для населения.

Как сообщалось, ОСМД вынуждены заключать договора на поставку электроэнергии для обслуживания МОП по ценам, применяемым к коммерческим потребителям второго класса, а не населения. В результате цена э/э для ОСМД для целей обслуживания МОП с 1 января 2019 года возрастает с 1,4 грн до 2,32 грн за кВт-ч (без НДС).

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) постановлением №2010 от 21 декабря 2018 года, исключив примечание, в соответствие с которым тарифы на э/э для технических целей в многоквартирных домах и общежитиях на технические цели и освещение установлены на уровне тарифов для населения.

Ряд руководители ОСМД не согласен с такими изменениями, считая, что э/э, используемая в МОП многоквартирных домов, должна тарифицироваться по установленным для населения ценам. Однако НКРЭКУ в настоящее время не предоставила каких-либо разъяснений на этот счет.

Статья 22 закона "Об объединении совладельцев многоквартирного дома" предусматривает, в частности, что вся э/э такими потребителями оплачивается по установленной для населения цене.

Закон "О рынке электроэнергии" к бытовым потребителям относит, в частности, коллективных бытовых потребителей, которые рассчитываются по показателям общего счетчика за э/э, потребленную для собственных бытовых нужд.

Теги: #электроэнергия #моп #тарифы
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