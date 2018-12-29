Moody's повысило рейтинги Ferrexpo, "Метинвеста" и МХП до уровня "B3"

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service вслед за суверенным повысило рейтинги британской компании с активами в Украине Ferrexpo plc, холдинговой структуры метгруппы "Метинвест" - Metinvest B.V. (Нидерланды) - и холдинговой структуры агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" (МХП) - MHP SE.

Как сообщается в пресс-релизе Moody's, рейтинговое действие является следствием улучшения рейтинга Украины в национальной и иностранной валютах до уровня "Caa1" с "Caа2", в результате чего страновой потолок рейтингов автоматически повышен до "B3" с "Caa1".

Таким образом, корпоративный рейтинг Ferrexpo, "Метинвеста" и МХП повышен до уровня "B3" с "Caa1", рейтинг вероятности дефолта - до уровня "B3-PD" с "Caa1-PD".

Кроме того, Moody's улучшило корпоративный рейтинг "Метинвеста" и МХП по национальной шкале до "A3.ua" с "Baa3.ua" и рейтинг старших необеспеченных еврооблигаций Ferrexpo Finance Plc (британская структура Ferrexpo plc – ИФ) до уровня "B3" с "Caa1".

Прогноз по всем рейтингам пересмотрен на "стабильный" с "позитивного".

Moody's при этом отмечает хорошие операционные и финансовые результаты компаний, в том числе существенную долю выручки от экспортных операций. Тем не менее, добавляет агентство, рейтинги компании остаются ограниченными операционной средой в Украине с ее политическими, регуляторными и фискальными рисками.

Как сообщалось, Moody's 21 декабря 2018 года повысило рейтинг Украины в национальной и иностранной валютах до "Caa1" с "Caа2". Прогноз рейтингу изменен на "стабильный" с "позитивного". Рейтинг по еврооблигациям, выпущенным в ходе реструктуризации в 2015 году, подтвержден на уровне "Ca".

По данным агентства, указанные рейтинги отражают стабильно низкий рост экономики, постепенный прогресс в реформах, существенный суверенный долг в инвалюте и зависимость страны от официального финансирования в условиях внешней нестабильной ситуации на внешнем долговом рынке.

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали.

Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран б. СССР. Текущие производственные активы – ПГОК и ЕГОК.

Конечным бенефициаром крупнейшего пакета акций Ferrexpo является бизнесмен Константин Жеваго.

"Метинвест" является вертикально-интегрированной группой из добывающих и металлургических предприятий. Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) Рината Ахметова и "Смарт-холдинг" (23,76%) Вадима Новинского, совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".

"Мироновский хлебопродукт" является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе, на его предприятиях в Нидерландах и Словакии. Земельный банк агрохолдинга по состоянию на конец 2017 года составлял около 370 тыс. га.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.