"Укрзализныця" выступает за передачу электропоездов на баланс местных органов власти

АО "Укрзализныця" считает необходимой господдержку финансирования ремонта и обновления пригородных электропоездов или передачу этого подвижного состава на баланс местных органов власти как заказчиков услуги пригородных перевозок.

Согласно сообщению на веб-сайте компании, в 2018 году "Укрзализныця" увеличила объем капитальных ремонтов с продлением срока службы пригородных электропоездов, модернизировав 15 составов (72 секции), тогда как в 2017 году было обновлено 66 секций.

"Темпы обновления пригородных поездов беспрецедентные за последние 10 лет, но недостаточны для полного обеспечения потребности пассажиров в качественном подвижном составе. Сейчас отрасль нуждается в ежегодной замене 20 составов электропоездов и 15 составов дизель-поездов", - цитируется в сообщении и.о. главы компании Евгений Кравцов.

По его словам, модернизация одного электропоезда обходится более чем в 40 млн грн, а приобретение нового - в 10 раз больше.

Е.Кравцов считает, что в этом вопросе нужна государственная поддержка - выделение бюджетных средств на приобретение пригородного подвижного состава или передача его на баланс местных органов власти, поскольку они являются заказчиками услуги.

"Укрзализныця" уже начала консультации с местными администрациями и международными финансовыми организациями по вопросу обновления пригородного подвижного состава.

Как сообщает компания, все работы по модернизации электропоездов осуществлено на собственных мощностях – на Киевском электровагоноремонтом заводе, что позволило продлить срок службы пригородных электропоездов на 22 года. Существенно обновлены их салоны, отремонтированы системы вентиляции и обогрева, туалетное оборудование, комплекты окон, двери в вагонах, установлена современная звуковая и визуальная система оповещения пассажиров, оборудованы новые сиденья с улучшенными эргономическими свойствами. Также модернизирована система освещения салонов, установлены электронные маршрутные указатели на лобовых частях головных вагонов, электронная нумерация вагонов.

Отремонтированные составы обслуживают пассажиров в Киевской, Ривненской, Львовской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Донецкой областях.

В пригородном сообщении "Укрзализныця" ежегодно перевозит более 100 млн пассажиров.

Как сообщалось, "Укрзализныця" по итогам 2018г планирует провести капремонт более 100 пассажирских вагонов.