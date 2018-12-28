Экономика

13:49 28.12.2018

Кабмин изучает возможность отмены лимитов размера пенсий для плательщиков высоких сумм по ЕСВ – Гройсман

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Кабмин изучает возможность отмены лимитов размера пенсий для плательщиков высоких сумм по ЕСВ – Гройсман

 Кабинет министров рассматривает возможность отмены лимитов размера пенсий для плательщиков высоких сумм по единому социальному взносу (ЕСВ), сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Возможно, для тех, кто будет уплачивать высокие взносы по ЕСВ, снять ограничения по выплатам пенсий. Если ты больше платил – ты получаешь больше пенсии. И это очень хорошо воспринималось в бизнес-среде", – сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

В.Гройсман отметил, что правительство готово на компромиссы относительно разработанного Министерством социальной политики законопроекта, который предлагает отменить верхнюю границу начисления ЕСВ и ввести регрессивную шкалу его начисления.

"Я разговаривал с бизнес-ассоциациями относительно этой идеи Минсоцполитики и призвал их сесть и посмотреть, что нужно сбалансировать в этом законе, чтобы "белый" бизнес был защищен, а "серый" выходил из тени. И они сказали, что это нормальный подход, что готовы к обсуждению предложений, и мы пока работаем над этим", – сказал он.

Премьер отметил, что существующий верхний лимит на начисление ЕСВ приводит к схемам уклонения, когда подавляющее большинство работников получает минимальную или близкую к минимальной зарплату, а у директора зарплата - в несколько миллионов, которые потом выплачиваются работникам в конвертах.

Отвечая на вопрос о сроках внедрения накопительной пенсионной системы, В.Гройсман сказал, что такой законопроект уже наработан, он обсуждается.

"Такой законопроект есть, идут дискуссии. Пока что объединения депутатских голосов, чтобы было принято нужное решение, не вижу. Хотя я понимаю: накопительный уровень должен появиться, но тогда, кода это будет действительно гарантированно для тех, кто будет накоплять", – пояснил он.

Как сообщалось со ссылкой на текст Меморандума об экономической и финансовой политике, Украина на период действия программы stand-by сотрудничества с Международным валютным фондом приостановит введение второго (накопительного) уровня пенсионной системы. При этом Украина взяла на себя обязательства в начале 2019 года снять ограничения с базы начисления ЕСВ.


Полный текст интервью В.Гройсмана обнародован в новостной ленте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #гройсман #есв #кабмин
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