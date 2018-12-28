Экономика

13:19 28.12.2018

Зарплата главы НАК "Нафтогаз" должна быть снижена – Гройсман

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Зарплата главы НАК "Нафтогаз" должна быть снижена – Гройсман

 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман выступает за пересмотр контракта с главой НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым, срок действия которого истекает в марте 2019 года, в сторону уменьшения заработной платы.

"При рассмотрении вопроса о продлении контракта мы должны пересмотреть условия оплаты труда. Потому что я считаю, что по действующему контракту заработная плата сверхвысокая", - сказал В.Гройсман в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, что будет после истечения срока контракта с действующим главой НАК Андреем Коболевым.

"Я не хочу говорить о заслугах или отсутствии заслуг у менеджмента, но я могу сказать, что для Украины и для экономики, которая только начинает расти, такие выплаты являются неприемлемыми", - пояснил глава Украинского правительства.

В.Гройсман проинформировал наблюдательный совет НАК "Нафтогаз-Украина" о необходимости учитывать позицию правительства. "Я буду ожидать адекватной реакции Совета", - заключил премьер.


Полный текст интервью В.Гройсмана будет опубликован в новостной ленте агентства.

Теги: #нафтогаз #гройсман #коболев
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