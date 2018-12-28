Экономика

13:23 28.12.2018

Украина заинтересована в поиске авторитетного партнера для управления ГТС - Гройсман

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Украина заинтересована в поиске авторитетного партнера для управления ГТС - Гройсман

 Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет о заинтересованности украинской стороны в поиске сильного партнера для совместного управления украинской газотранспортной системой (ГТС).

"Мы заинтересованы в поиске серьезного авторитетного партнера для совместного управления газотранспортной системой из Европейского Союза, Соединенных Штатов", - сказал В.Гройсман в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Они заинтересованы в получении газа в Европе, а мы - в обеспечении объемов транспортировки, потому мы заинтересованы в совместном управлении", - добавил глава Украинского правительства.

Премьер также отметил, что ожидает в январе 2019 года получить от НАК "Нафтогаз Украины" окончательный график проведения разделения (анбандлига), который будет утвержден их наблюдательным советом: "помесячный с выходом на первое января 2020 года, с анбандлингом, с новым оператором, который мы создали, - "Магистральные газопроводы Укрaины".

"Он (новый оператор – ИФ) должен до этого времени быть уже сертифицирован по европейскому законодательству. Я хотел бы, чтобы мы в результате получили настоящего сильного игрока на европейском газовом рынке", - подчеркнул В.Гройсман, добавив, что именно с этим связан интерес в поиске серьезного партнера для совместного управления ГТС в Украине.


Полный текст интервью В.Гройсмана будет опубликован в новостной ленте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #гтс #газ #гройсман
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