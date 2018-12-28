Экономика

12:17 28.12.2018

Гройсман прогнозирует среднюю зарплату более 10,5 тыс. грн по результатам 2019 года

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Гройсман прогнозирует среднюю зарплату более 10,5 тыс. грн по результатам 2019 года

Премьер-министр Владимир Гройсман прогнозирует, что по итогам 2019 года средняя заработная плата в Украине превысит 10,5 тыс. грн.

"Наш макропрогноз рассчитывает, что в следующем году это (средняя заработная плата - ИФ) будет 10,5 тыс. грн, но я думаю, что мы увеличим среднюю заработную плату, и она будет более 10,5 тыс. грн по результатам 2019 года", - сказал В.Гройсман в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

В то же время, премьер отметил, что его прошлогодний прогноз по достижению в 2018 году средней зарплаты в 10 тыс. грн реализовался.

"Как вы видите, я в принципе не ошибся. На 1 ноября это было 9,2 тыс грн, я думаю, что около 10 тыс. грн будет в этом году", - сказал В.Гройсман.


Полный текст интервью В.Гройсмана будет опубликован в новостной ленте агентства.

Теги: #гройсман #зарплата
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