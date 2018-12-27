Экономика

18:57 27.12.2018

Международные резервы Украины обновили 5-летний максимум после поступления средств под гарантию ВБ – НБУ

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Международные резервы Украины обновили 5-летний максимум после поступления средств под гарантию ВБ – НБУ

Международные резервы Украины возросли до $20,7 млрд после поступления в четверг EUR349,3 млн кредита Deutsche Bank под гарантию Всемирного банка (ВБ), сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Национального банка Украины (НБУ).

"В последний раз резервы превышали указанную отметку еще в октябре 2013 года", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, совет исполнительных директоров ВБ 18 декабря 2018 года одобрил предоставление Украине гарантий в размере $750 млн в качестве поддержки государственной политики.

Согласно пресс-релизу ВБ, указанная гарантия поможет Украине привлечь в государственный бюджет на международных рынках около $1 млрд.

Украина 27 декабря 2018 года привлекла у Deutsche Bank кредит на EUR349,3 млн под гарантию Международного банка реконструкции и развития (МБРР, структура ВБ). По кредиту была использована часть гарантии в сумме $375 млн в евровом эквиваленте из общей суммы гарантии ВБ в размере $750 млн.

Минфин также сообщил, что привлечение очередного кредита под неиспользованную часть гарантии ВБ ожидается в первом квартале 2019 года.

Ранее сообщалось, что после поступления первого транша stand-by Нацбанк 21 декабря 2018 года отчитался о росте резервов до $20,1 млрд, что стало пятилетним максимумом – в последний раз такой уровень международных резервов был зафиксирован в январе 2014 года.

НБУ в начале ноября снизил прогноз международных резервов на конец 2018 года до $19,2 млрд с $20,7 млрд, на 2019 год - до $18,6 млрд с $18,8 млрд и на 2020 год – до $19,1 млрд с $19,7 млрд.

Теги: #резервы #нбу #кредит
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