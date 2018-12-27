Сокращение добычи газа в Нидерландах угрожает энергетической безопасности Европы в зимние месяцы

Сокращение добычи газа в странах ЕС при ожидающемся росте спроса и в сочетании с высокой зависимостью от внешних поставок угрожает энергетической безопасности Европы, пишет старший аналитик Interfax Global Gas Analytics Катриона Скотт.

Норвегия, на которую приходится 52% европейской добычи газа, как ожидается, снизит производство газа в текущем году до 126,5 млрд кубометров со 127,7 млрд кубометров годом ранее. До 2025 года добыча в стране будет в целом стабильной, на уровне 126-128 млрд кубометров, прогнозируют эксперты.

Вместе с тем в Великобритании ожидается сокращение добычи на 2% в 2018 году, до 41 млрд кубометров, а к 2025 году показатель может уменьшиться до 38 млрд кубометров.

Наиболее резкое падение добычи газа наблюдается в Нидерландах. Страна, производившая 86 млрд кубометров еще в 2013 году, в 2018 году поставит всего 42 млрд кубометров, прогнозируют аналитики GGA.

Но что еще более важно, Нидерланды могли обеспечить рост поставок в пиковые зимние месяцы в случае необходимости. Например, в прошлом году 36% добычи пришлось на январь, февраль и декабрь, тогда как в Великобритании и Норвегии показатели укладываются в среднестатистические 25%.

Гибкость поставок объяснялась главным образом возможностью в короткие сроки увеличить добычу на месторождении Гронинген, однако власти страны решили к 2030 году полностью прекратить производство газа на нем. В текущем году добыча на месторождении ограничена 19,4 млрд кубометров.

Тем временем спрос на газ в европейских странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), растет умеренными темпами в среднесрочной перспективе. По прогнозам GGA, потребление газа в этих странах достигнет 532 млрд кубометров к 2025 году против 527 млрд кубометров в 2017 году, что подчеркивает необходимость повышения импорта топлива в регион.

Россия готова обеспечивать рост поставок. В 2018 году, как ожидается, экспорт российского газа достигнет рекордных в истории 197 млрд кубометров, и может увеличиться еще в ближайшие годы.

Однако опасения по поводу энергетической безопасности могут повлиять на желание Европы увеличивать долю российского газа в своей энергетической корзине, а рынок сжиженного природного газа (СПГ) отличается высокой конкуренцией среди покупателей. В таких условиях вопросом первостепенной важности становится увеличение объемов газохранилищ в Европе.