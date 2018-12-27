Минфин Украины ожидает возобновления большой приватизации в I-м кв.-2018

Правительство Украины 21 декабря утвердило роспись государственного бюджета на 2019 год, в котором поступления от приватизации запланированы на более ранние сроки, сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

"Я больше скажу: Минфин ожидает, что в первом квартале мы, наконец, увидим результаты от приватизации", – сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По ее словам, в текущем году вместо запланированных 21,3 млрд грн от приватизации в госбюджет поступили только доходы от "малой" приватизации в размере 202,9 млн грн. В результате 18 декабря правительство вынужденно заменило этот вид финансирования бюджета заимствованиями, а Минфину пришлось повысить ставки по гособлигациям.

"Мы хотим видеть поступления от приватизации как можно раньше, так как сейчас есть устоявшаяся недобрая практика: весь год до ноября мы получаем заверения, что вот-вот она состоится, а в ноябре уже поздно с точки зрения нормального управления долгом заимствовать такую сумму. Конечно, это отражается на цене (заимствований)", – пояснила проблему О.Маркарова.

"Поэтому в следующем году мы будем четко требовать выполнения росписи бюджета по приватизации", – подчеркнула она.

Глава Минфина напомнила, что в 2018 году Кабмин утвердил перечень крупных объектов, для приватизации которых были отобраны советники. "К сожалению, сейчас некоторые советники между собой судятся ... Но надеюсь, мы скоро запустим большой приватизации, в том числе "Центрэнерго", – отметила министр.

По ее словам, в Минфине надеялись на успех объявленного осенью конкурса по продаже "Центрэнерго", так как было важно получить эти деньги в декабре. "Но решение его сейчас не проводить было правильным. Нам одинаково важны и средства в бюджет, и прозрачность процесса: чтобы приватизация происходила с максимальным доступом участников, конкурентным способом", – подчеркнула глава Минфина.

Госбюджет-2019 предусматривает поступление от приватизации 17 млрд грн.

Согласно госбюджету-2017 приватизация должна была принести 17,1 млрд грн, однако бюджет получил лишь 3,4 млрд грн. Основную сумму в 3,05 млрд грн Фонд получил за счет продажи в августе блокпакетов акций энергокомпаний, которые выкупила группа "СКМ" Рината Ахметова, уже владеющая в них контрольными пакетами.

Поступления от приватизации в 2016 году составили 0,19 млрд грн при плане 17,1 млрд грн.

В меморандуме с МВФ по новой программе Stand-by говорится о плане провести в первой половине 2019 года продажу угольной компании "Краснолиманская", предприятия по производству инсулина "Индар" и столичного "Президент-отеля".



Полностью интервью с министром финансов Оксаной Маркаровой опубликовано на сайте агентства "Интерфакс-Украина" interfax.com.uaв четверг