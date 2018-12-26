"Укрпошта" заявляет о возможных задержках с доставкой почты в 6 областях из-за непогоды

ПАО "Укрпошта" заявляет о возможных задержках с доставкой почты в шести областях в связи со сложными погодными условиями.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Украины возможны задержки доставки почты в Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Луганской, Запорожской области", - отмечается в сообщении на сайте компании.

Как сообщалось, "Укравтодор" с 14:00 среды, 26 декабря закрыл въезд в Полтавскую область из-за заторов, а также по состоянию на 6:00 ограничил проезд крупногабаритного, грузового и пассажирского транспорта в Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской и Полтавской областях из-за сильного снега и ветра 20-25 м/с.