Экономика

14:07 26.12.2018

"Укрпошта" заявляет о возможных задержках с доставкой почты в 6 областях из-за непогоды

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"Укрпошта" заявляет о возможных задержках с доставкой почты в 6 областях из-за непогоды

 ПАО "Укрпошта" заявляет о возможных задержках с доставкой почты в шести областях в связи со сложными погодными условиями.

"В связи с ухудшением погодных условий на территории Украины возможны задержки доставки почты в Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Луганской, Запорожской области", - отмечается в сообщении на сайте компании.

Как сообщалось, "Укравтодор" с 14:00 среды, 26 декабря закрыл въезд в Полтавскую область из-за заторов, а также по состоянию на 6:00 ограничил проезд крупногабаритного, грузового и пассажирского транспорта в Днепропетровской, Черниговской, Кировоградской и Полтавской областях из-за сильного снега и ветра 20-25 м/с.

Теги: #укрпошта #непогода #доставка
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