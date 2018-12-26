Украина с начала отопительного сезона снизила запасы в ПХГ на 2,8 млрд куб. м

Украина с начала стартовавшего 7 ноября 2018 года сезона отбора газа из подземных хранилищ (ПХГ) и по 24 декабря снизила запасы в них на 16,3% (на 2 млрд 799,02 млн куб. м) – до 14 млрд 395,94 млн куб. м, свидетельствуют данные АО "Укртрансгаз".

По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", 7-30 ноября из ПХГ поднято 1 млрд 73,56 млн куб. м газа (44,73 куб. м/сутки), 1-24 декабря – 1 млрд 734,97 млн куб. м газа (72,29 млн куб. м/сутки), в т.ч. 24 декабря – 65,68 млн куб. м.

Отбор газа из хранилищ год назад – 24 декабря 2017 года – составил 53 млн куб. м при запасах 14 млрд 989,18 млн куб. м, два года назад – 47,4 млн куб. м при запасах 12 млрд 290,93 млн куб. м, три года назад – 48,48 млн куб. м при запасах 14 млрд 527,46 млн куб. м, четыре года назад – 50,15 млн куб. м при запасах 11 млрд 988,02 млн куб. м.

С учетом существующих темпов отбора, импорта и ожидаемого температурного режима Украина войдет в 2019 год с запасами в ПХГ около 14 млрд куб. м.

Как сообщалось, в весенне-осенний период закачки этого года запасы в ПХГ были пополнены на 9 млрд 759,8 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.