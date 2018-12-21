Экономика

18:53 21.12.2018

"Нафтогаз Украины" в январе снизит цену на газ для промпотребителей на 3%

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"Нафтогаз Украины" в январе снизит цену на газ для промпотребителей на 3%

НАК "Нафтогаз Украины" в январе 2019 года на 3% снизит цену на газ, отпускаемый промышленным потребителям на условиях предоплаты, – до 10 тыс. 822,80 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Согласно сообщению компании, указанная цена актуальна для потребителей, закупающих газ в объеме более 50 тыс. куб. м в месяц при условии отсутствия долгов перед компанией.

Для промышленных предприятий, осуществляющих закупку без предоплаты, цена составит 11 тыс. 833,20 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

Как сообщалось, в декабре 2018 года НАК снизил ценудля промпотребителей на 17% – до 11 тыс. 152,80 грн за 1 тыс. куб. м (с НДС) на условиях предоплаты и до 12 тыс. 180,00 грн - без нее.

В Украине с 1 октября 2015 года отменено государственное регулирование цен на газ для всех категорий потребителей, кроме населения и ТКЭ для нужд населения. С этого времени "Нафтогаз" поставляет газ промпотребителям, бюджетным организациям и другим субъектам хозяйствования на рыночных условиях.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #промышленность #цена_газ #нафтогаз_украины
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