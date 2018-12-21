Экономика

17:05 21.12.2018

"Урядовый курьер" оперативно опубликовал утвержденный НКРЭКУ порядок формирования платы за присоединение к электросетям

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"Урядовый курьер" оперативно опубликовал утвержденный НКРЭКУ порядок формирования платы за присоединение к электросетям

Газета Кабинета министров Украины "Урядовый курьер" оперативно опубликовала утвержденную Национальной комиссией, осуществляющей регулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), методику (порядок) формирования платы за присоединение к системам передачи и распределения электроэнергии.

Соответствующий документ, утвержденный НКРЭКУ 18 декабря, содержится в выпуске правительственного издания, датированного 21 декабря.

Как сообщалось, новый порядок расчета позволит определять стоимость присоединения еще на этапе планирования и обеспечит равный доступ к электросетям. Базовая ставка присоединения 1 кВт мощности для всех операторов систем распределения определена на уровне 3,48 тыс. грн/кВт (без НДС). Плата за нестандартное присоединение на более высоких уровнях напряжения будет стоить меньше, а ставка платы для установок, предназначенных для производства электроэнергии, снижена на 10%.

Ставки платы за стандартное и нестандартное присоединение будут утверждены комиссией до конца декабря 2018 года. После переходного периода ставки будут рассчитаны на основе фактических капитальных затрат на присоединение.

Теги: #урядовый_курьер #нкрэку
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