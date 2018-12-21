МЭРТ намерен в 2019г начать переговоры с Великобританией о новом торговом соглашении

Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины намерено в 2019 году начать переговоры с Великобританией о заключении нового соглашения в сфере международной торговли и преференционных условиях, сообщил первый вице-премьер-министр-министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

"В октябре 2018 года министр внешней торговли Великобритании Лиам Фокс мне подтвердил, что для Лондона является приоритетом установление преференционных условий торговли с Украиной без каких-либо задержек. Будущее соглашение будет базироваться на положениях Соглашения об ассоциации (Украина-ЕС - ИФ), стороной которого является Объединенное Королевство", – сказал он на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

Великобритания и Украина от консультаций перешли к стадии технических встреч, отметил С.Кубив.

Он также добавил, что МЭРТ совместно с Министерством иностранных дел отрабатывает форму и процедуры внедрения института торговых представительств в иностранные дипломатические учреждения.