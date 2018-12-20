Экономика

20:35 20.12.2018

Украина возбудила антидемпинговое расследование импорта подшипников из Казахстана

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Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) возбудила антидемпинговое расследование в отношении импорта в Украину подшипников качения роликовых радиальных с короткими цилиндрическими роликами происхождением из Республики Казахстан.

Согласно сообщению в газете "Урядовый курьер" в четверг, решение комиссии от 14 декабря 2018 года о возбуждении расследования вступает в силу с момента его публикации.

В информации МКМТ отмечается, что импорт в Украину указанной продукции мог осуществляться по демпинговым ценам в таких объемах и на таких условиях, которые могли нанести ущерб национальному товаропроизводителю.

В сообщении указывается, что инициатором расследования выступило ЧАО "Харьковский подшипниковый завод" (ХПЗ). По его данным, за период исследования (2015-2017 гг.) произошел рост объемов импорта в 5,5 раза, а в отношении потребления и производства – соответственно в 4,8 раза и 7,1 раза. При этом доля ХПЗ в потреблении сократилась более чем вдвое.

Под расследование попали подшипники по коду УКТВЭД 8482 50 00 00.

Проведение антидемпингового расследования поручено Минэкономразвития, регистрация заинтересованных сторон осуществляется в 30-дневный срок.

Согласно данным Госстата, за 10 месяцев 2018 года импорт подшипников по указанному коду из Казахстана составил 1,69 млн штук на $4,77 млн, тогда как экспорт в эту страну – 4,46 тыс. штук на $27,9 тыс.

В целом Украина импортировала таких подшипников за указанный период на $17,22 млн, а экспортировала – на $5,52 млн.

Теги: #демпинг #казахстан
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