Украина продлила на 3 мес. антидемпинговое расследование импорта ламп накаливания из Беларуси

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) продлила антидемпинговое расследование в отношении импорта в Украину электрических ламп накаливания общего назначения происхождением из Беларуси на 3 мес. – до 15 мес.

Согласно публикации в газете "Урядовый курьер" в четверг, с этой инициативой к комиссии обратилось Минэкономразвития, которому было поручено расследование.

Как сообщалось, МКМТ решением от 28 декабря прошлого года, которое вступило в силу на следующий день, возбудило антидемпинговое расследование в отношении импорта ламп из Беларуси по инициативе крупнейшего украинского производителя электроламп ЧАО "Львовский электроламповый завод "Искра".

Заявитель, в частности, отмечал, что в период второго квартала 2016-го – первый квартал 2017-го по сравнению с 2014 годом доля импорта из Беларуси по отношению к производству "Искры" выросла на 113%, тогда как объемы производства заявителя сократился на 45%, а производственные мощности - на 15%.

Кроме того, на внутреннем рынке объемы продаж заявителя упали на 22%, цена продажи снизилась на 24%, а доход от реализации уменьшился на 40%.

Расследование было возбуждено в отношении ламп накаливания электрических общего назначения мощностью не более 200 Вт и напряжением более 100 В, которые могут классифицироваться согласно УКТВЭД по коду 8539 22 90 10, происхождением из Беларуси.

Ранее сообщалось, что в октябре 2013 года МКМТ продлила на новый пятилетний срок действие 74,63%-ной антидемпинговой пошлины в отношении импорта ламп накаливания общего назначения из Китая, а осенью этого года решила провести их пересмотр, продлив действие пошлины на это время.

Помимо того в июле 2015 года МКМТ ввела окончательную антидемпинговую 25,73%-ную пошлину на ввоз электроламп из Киргизии сроком на пять лет. Инициатором введения пошлин также выступала "Искра".